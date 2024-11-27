На склонах Кургана Бессмертия в Брянске установили предупреждающие таблички

На Кургане Бессмертия в Брянске установили таблички, предупреждающие о запрете кататься со склона на санках. Об этом сообщили в городской администрации.

На Кургане Бессмертия сотрудники Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска установили предупреждающие таблички. Они напоминают жителям и гостям города о том, что спускаться со склона на ватрушке или санках запрещено.

Сооружение является памятником истории. Катание со склонов Кургане Бессмертия безнравственно и повреждает травяной покров. Кроме того, это небезопасно.