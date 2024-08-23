На трёх переездах в Брянской области ограничат движение

На трёх железнодорожных переездах в Брянской области ограничат движение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На будущей неделе сразу на трёх железнодорожных переездах в Брянской области ограничат движение для автомобилей. Так, 26 августа с 14 по 17 часов на железнодорожном переезде на 89 км ПК8 станции Карачев рабочие будут асфальтировать дорогу. На это время движение здесь перекроют. Объехать участок можно по улице Кузнечной.

Также 26 августа с 9 до 15 часов машинам запретят проезд на железнодорожном переезде на 487 км ПК2 станции Суземка. Там вскрывают переездный настил. Альтернативный проезд – железнодорожный переезд 489 км пк2.

Кроме того, с 26 по 28 августа с 9.30 до 16 часов введут полное ограничение движения на железнодорожном переезде на 423 км ПК9 станции Навля. Специалисты будут ремонтировать пути.