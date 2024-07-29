На улице Болховской в Брянске построили парковку

На улице Болховской в Брянске около школы построили парковку для автомобилей. Об том сообщили в горадминистрации.
На улице Болховской в Брянске завершился капитальный ремонт. Компания «Дортрансстрой» на участке в более 1,8 километра от улицы Литейной до улицы Союзной уложила новое асфальтовое покрытие и построила тротуары. Пешеходные дорожки сделали по обеим сторонам частного сектора. Также специалисты к имеющемуся освещению добавили более 30 светодиодных светильников. Вдоль улицы Болховской расположены сразу несколько учебных и дошкольных учреждений. Неподалёку от них появились искусственные неровности на проезжей части. А около школы коррекции и развития VIII вида построили парковку.
Качество капремонта оценила межведомственная комиссия.
«Тротуары сделаны идеально для инвалидов-колясочников, претензий у меня нет. Значит, не будет их и у остальных пешеходов», — отметила участник регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Людмила Балашова.
Подрядчику еще нужно убрать за собой строительный мусор и нанести дорожную разметку. У «Дортрансстрой» улица будет находиться на гарантии в течение пяти лет.
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