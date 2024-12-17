На улице Бурова в Брянске за три года построят детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили строительство школ и детских садов в городе. А директор управления капитального строительства города Брянска Александр Смолий подвёл итоги года.

Так, в областном центре на улице Флотской открылся детский сад «Жар-птица» на 280 мест. Наулице Вильямса в Советском районе, улице Зеленой и переулку 3-му Бежицкому в Бежицком районе построили канализацию. А к нескольким домам по улицам Кольцова и Луговой проложили водопроводную сеть. В Бежицком районе появилось водозаборное сооружение.

Продолжается строительство трёх школ на 1 225 мест каждая: на территории бывшего аэропорта и в микрорайоне по улице Флотской. А в школе №13 идёт реконструкция. Здание капитально ремонтируют, а рядом с возводят пристройку. Такде продолжаются работы в новом Дворце зимних видов спорта в Фокинском районе и пристройке к детской школе искусств №10.

Специалисты управления капитального строительства города Брянска контролируют процесс. За 9 месяцев по результатам работы с определением поставщиков сьэкономили более 56 млн рублей из бюджета.

А в Бежицком районе Брянска на улице Бурова появится новый детский сад. Дошкольное учреждение на 340 мест построят в районе дома №22. Оно будет одним из самых больших в городе.

Строительно-монтажные работы начнут в 2025 году. А для воспитанников детсад распахнёт двери в 2027 году.