На улице Деснинский спуск в Брянске рабочие устанавливают бордюры для новых тротуаров. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Бежицком районе Брянска полным ходом идёт капитальный ремонт на улице Деснинский спуск. Подрядная организация ООО «М-строй» обновляет дорогу полностью – 1,4 километра.
Рабочие убрали сухие деревья и кустарники, частично уложили водопропускные трубы и укрепили дождеприёмные колодцы. В настоящее время специалисты устанавливают бордюрный камень там, где построят новые тротуары.
На участке грунтовой дороги подрядчик делает песчаное и щебеночное основание под будущее асфальтовое покрытие. Также здесь отремонтируют инженерные сети.
Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Улица Деснинский спуск проходит вдоль Чашина Кургана – археологического памятника, который считается местом основания города Брянска.
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