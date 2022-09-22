На улице Флотской в Брянске строят дороги и канализацию

Три улицы и очистные сооружения строят по улице Флотской в областном центре.

В микрорайоне по улице Флотской реализуется масштабный инфраструктурный проект. Подрядная организация ООО «Дорстрой32» построит здесь три новых улицы: имени Татьяны Николаевой (1,5 км), имени Братьев Ткачевых (2 км), имени Алексея Толстого (0,8 км). Также в микрорайоне появится комплекс очистных сооружений. Они станут частью сети ливневой канализации.

Сейчас рабочие формируют насыпь будущей четырехполосной дороги на улице Татьяны Николаевой. Высота грунтового основания составит около 5 м.

В августе рабочие начали строить и систему очистных сооружений. Они состоят из 9 км ливневой канализации, а также резервуаров и камер для сбора и очистки воды. Подрядчик уже обустроил распределительную камеру и железобетонный резервуар для сбора воды на 4,5 тысячи кубометров. Дождевая вода будет очищаться и сбрасываться в реку Десну.

Проект реализуют к 2024 году.