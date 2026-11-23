Суд оштрафовал брянца за взятки должностным лицам технического надзора

2026, 23 ноября 11:15

Суд оштрафовал брянца за взятки должностным лицам технического надзора. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о даче взяток должностным лицам. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель областного центра.

С 2022 по 2024 год замдиректора фирмы, занимающейся строительством и реконструкцией опасных производственных объектов, передал через посредника двум должностным лицам подразделения Ростехнадзора взятки в виде материальных ценностей, а также путем оплаты расходов. Общая сумма превысила 99 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за лояльное отношение и возможность избежать ответственности за нарушения.

Преступления выявили оперативники УМВД России и сотрудник регионального ФСБ. Суд оштрафовал виновного на 500 тысяч рублей.