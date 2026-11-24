Почти 11 тысяч тонн овощей и фруктов продали на ярмарках и базарах в Брянске

2026, 24 ноября 18:35

Почти 11 тысяч тонн овощей и фруктов продали на ярмарках и базарах в Брянске с весны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Итоги работы овощных базаров и ярмарок выходного дня в Брянске подвели на оперативном совещании в городской администрации. С 4 апреля в областном центре были организованы 39 овощных площадок. Ярмарки в Советском районе также начали работать весной. А с 15 августа аналогичные места торговли появились в остальных районах. За порядком на площадках следили полицейские, а за качеством продукции – специалисты управления ветеринарии.

«С апреля на ярмарках и базарах населению продано более 11 тысяч тонн плодоовощной продукции. Кроме того, на прилавках были фермерские молочные продукты, саженцы, рассада, цветы и ягоды. Жители приобретали продукцию непосредственно от двух сотен сельхозпроизводителей. Торговые места предоставлялись бесплатно», — уточнила начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации Ольга Канаева.

Ярмарки выходного дня будут работать до 26 декабря. В новом году они откроются весной.