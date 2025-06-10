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На улице Карла Либкнехта в Брянске построили тротуары

2025, 10 июня 15:45 Общество
На улице Карла Либкнехта в Брянске построили тротуары
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На улице Карла Либкнехта в Брянске построили тротуары. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Бежицком районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта. Подрядная организация ООО «М-Строй» обновляет 1,6 километра дороги.

Специалисты уже построили тротуары, которых раньше здесь никогда не было. Также на дороге сделали посадочные площадки для общественного транспорта.

Подрядчик обустроит новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, заменит участки трубопроводов и сделает современное наружное электроосвещение. На улице появятся новые светофоры. Также рабочие сделают пешеходное и барьерное ограждения.

В завершении на улице установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Капремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Его планируется завершить к концу июня 2026 года.

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