На улице Комсомольской в Брянске строят ливневую канализацию

На улице Комсомольской в Брянске подрядчик приступил к строительству ливневой канализации. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянске идёт капитальный ремонт улицы Комсомольской. Подрядчик «Спектр Брянск Строй» ремонтирует километр и триста метров дороги от пересечения Комсомольской с улицами Союзной и Молодой Гвардии. Строители приступили к строительству ливневой канализации. Трубы уложат под землю от улицы Молодой Гвардии до улицы Металлистов.

Проезжую часть на улице Комсомольской специалисты расширят до 10 метров. По обеим сторонам появятся удобные тротуары с пандусами.

Окончание ремонта запланирован на август. Модернизация обойдётся в 57 млн рублей. Работы проводят по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».