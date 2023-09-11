На улице Молодой Гвардии в Брянске отремонтировали двор

Окончание ремонта во дворе на улице Молодой Гвардии в Брянске отметили праздников и мороженым. Об этом рассказали в городской администрации.

Во дворе домов 66 и 68 на улице Молодой Гвардии в Брянске закончился ремонт. Здесь заасфальтировали дорогу, поставили новые лавочки, разбили клумбы. В центре двора появилась детская площадка и зона для воркаута с травмобезопасным покрытием. Ремонт обошелся в 11 млн рублей.

В честь открытия двора Бежицкая администрация и артисты Дворца культуры имени Медведева организовали праздник с песнями, играми, ростовыми куклами, лотереей и мороженым. Также юным жителям двора подарили бесплатные билеты на аттракционы в парк-музей Толстого и на батут возле ДК Медведева.