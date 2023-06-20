На улице Ново-Советской Брянска делают тротуары и ставят фонари

На улице Ново-Советской Брянска рабочие делают новые тротуары и ставят фонари. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт автодороги по улице Ново-Советской. Подрядная организация ООО «ППЖТ» приводит в порядок участок протяженностью более одного километра от улицы Почтовой до улицы Дальней.

Рабочие обустраивают проезжую часть и тротуары, устанавливают бордюры и системы водоотведения. Также специалисты устанавливают новое освещение.

Затем на дороге оборудуют искусственную неровность и нанесут разметку, а также поставят новые дорожные знаки.