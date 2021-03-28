На «Весенней куролесице» в Брянске сразятся лыжницы в купальниках

Также на празднике пройдет чемпионат по метанию валенок.

4 апреля в Брянске состоится спортивный праздник «Лапландии» «Весенняя куролесица – 2021».

Как сообщают организаторы, брянцев ждет «крутой подъем на новый уровень активного отдыха и стремительный спуск в пучину безбашенных чудачеств и приключений».

Принять участие в празднике могут все желающие. В программе заявлены несколько номинаций, в которых определят и торжественно наградят победителей.

Самые смелые участники смогут сразиться за звание «Мисс и Мистера Весенняя куролесица». Им предстоит преодолеть горнолыжный склон в купальных костюмах.

Также запланирован чемпионат по бросанию валенка на дальность.

Праздник начнется в полдень 4 апреля в горнолыжном комплексе «Лапландия» на Кургане Бессмертия.