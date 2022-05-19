На вопросы брянцев ответит замдиректора экологического департамента

Жителей интересуются улучшением качества воды, ликвидацией свалок и организацией пунктов раздельного сбора мусора.

Заместитель директора регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Петросова ответит на вопросы брянцев в прямом эфире. Трансляция пройдёт в пятницу, 20 мая, в аккаунте правительства области во ВКонтакте. Начало в 14 часов.

Вопросы можно задать под публикацией. Жители уже поинтересовались улучшением качества воды, ликвидацией свалок и организацией пунктов раздельного сбора мусора.