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Общество

Девять территорий в Брянске вошли в проект инициативного бюджетирования

2026, 20 августа 18:30
Девять территорий в Брянске вошли в проект инициативного бюджетирования
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Девять территорий в Брянске вошли в проект инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

С 2018 года в Брянской области действует программа поддержки и финансирования инициативных проектов. В текущем году в программу по итогам отбора вошли девять территорий:  

– зона отдыха на территории парка-музея им. А. К. Толстого;

– братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории кладбища поселка Городище;

– место отдыха на территории детского сада№ 40 «Белочка» (2-й этап);

– территория около школы № 67 (2-й этап);

– универсальная спортивная площадка на территории лицея № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова (4-й этап);

– сквер по улице Чернышевского;

– памятник Святому Олегу Брянскому у дома № 100 по проспекту Ленина;

– сквер на пересечении улиц Ульянова и Майской Стачки (2 этап);

– места массового отдыха на улице Дзержинского, 2 А (2 этап).

Все проекты получат субсидии из областного бюджета на благоустройство. 

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