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Здоровье

Лекарство от беды: брянская служба крови пришла на выручку соседям

2026, 21 августа 13:02
Лекарство от беды: брянская служба крови пришла на выручку соседям
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По распоряжению действующего губернатора Егора Ковальчука брянская станция переливания крови направила в Белгородскую область тысячу доз десятипроцентного альбумина крови человека. Отправка получилась не только медицинской, но и по-настоящему символичной: два приграничных региона в очередной раз показали, что в трудную минуту держатся друг за друга.

Поводом для срочной поставки стала атака ракет по Белгородчине. Несколько мирных жителей погибли, десятки получили ранения, и сейчас медики делают всё, чтобы вытащить пострадавших. Для тяжело раненных пациентов, потерявших много крови, альбумин зачастую становится решающим фактором — препарат входит в список жизненно важных лекарств и незаменим.

Отдельного упоминания заслуживают те, без кого этой партии просто не существовало бы. Альбумин производят на основе донаций брянских доноров, так что за сухой цифрой в тысячу доз стоят обычные горожане и жители области, нашедшие время дойти до станции переливания.

Брянщина сама живёт в непростых приграничных условиях и не понаслышке знает, каково терять близких людей, поэтому здесь особенно хорошо понимают цену соседской поддержки.

 

Фото редакции

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