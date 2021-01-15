На восстановление усадьбы под Брянском выделят более 2 млн рублей

Проект восстановления усадьбы Тенишевых в Хотылево выиграл президентский грант.

Сумма гранта составит без малого 2 млн рублей. А затраты с учетом других источников финансирования составят почти 2,4 млн рублей.

Проект направлен на развитие межрегионального сотрудничества в вопросах сохранения и возрождения наследия Тенишевых и охватывает в том числе и Брянщину.

Усадба Тенишевых изначлаьно принадлежала родственникам поэта Федора Тютчева, хотя с ним лично и не связана. Тенишевы владели ей до начала прошлого века. Князь Тенишев развивал производство на машиностроительном заводе в Бежице, а его супруга Мария создала в Хотылево школу и привечала в усадьбе художников. Там побывали Реин и Серов, а Врубель в парке усадьбы написал «Пана».

На месте усадьбы сохранились остатки парка и гранитная лестница, которая вела к Десне.