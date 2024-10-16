На замену окон в школах и садах Брянска потратили почти 100 млн рублей

На замену окон во всех школах и садах Брянска за три года потратили почти 100 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Трёхлетняя программа замене окон в учреждениях образования Брянска завершается в ноябре. Современные ПВХ-конструкции появятся в 66 школах, 98 детских садах, 6 учреждениях допобразования. На это выделено почти 100 млн рублей.

«Это материал, который бережет тепло и пропускает достаточно света, окна, которые не надо заклеивать на зиму бумажными лентами, как в советские времена. С помощью современных окон удобно поддерживать благоприятный микроклимат в классах», — рассказал начальник городского управления образования Альберт Малкин.

В этом году работы завершены на 24 объектах из 30. В оставшихся подрядчики должны поменять окна до декабря.