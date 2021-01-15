Начальник брянского УФСИН встретился с детским омбудсменом

Начальник УФСИН Сергей Герасимов и детский омбудсмен Инна Мухина провели рабочую встречу, на которой обсудили основные вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.

Полковник внутренней службы Сергея Герасимова отметил, что в Брянской ВК созданы все условия для организации полноценного воспитательного процесса с несовершеннолетними. Сегодня в учрежеднии содержатся порядка 50 несовершеннолетних из 11 субъектов Центрального федерального округа.

В завершение встречи состоялось заключение соглашения о сотрудничестве между УФСИН России по Брянской области и Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области. Подписание договора направлено на создание необходимых условий для возвращения в общество позитивно настроенных молодых людей.