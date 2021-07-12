Над лесами Брянщины осуществляется воздушный мониторинг

Об этом сообщает пресс-служба управления Брянскими лесами.

Из-за условий погоды установили третий и четвертый классы пожарной опасности на территории региона. Чтобы предотвратить возникновение очагов возгорания в лесах, группа беспилотных воздушных судов следит за обстановкой с воздуха.

Данные летательные аппараты уже показывали свою эффективность в прошлом году.

Полеты уже совершились над Дубровским, Клетнянским и Жуковским лесничествах Брянской области.