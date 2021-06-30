Непогода не обошла стороной заповедник «Брянский лес»

Инспектора охраны прочищают дороги заповедника и ремонтируют мост.

Как сообщает 30 июня пресс-служба заповедника «Брянский лес», после сильных дождей и урагана пострадали дороги и мосты заказника. Территорию планируют привести в порядок за 10 дней.

Приоритетная цель инспекторов охраны – мост на урочище Скуты, который является частью противопожарного, охранного и туристического маршрутов. Особое внимание и силы уделяются именно ему.

Также идет активная уборка поваленных деревьев по всей территории заповедника. Упавшие исполины распиливают и оставляют на обочинах дороги и троп. Как говорят экскурсоводы туристам, древесина пригодится насекомым и грызунам, кроме того, это послужит благодатной почвой для грибов и прочих микроорганизмов.

Уже в первой декаде июля заповедник предстанет перед туристами в чистом виде.