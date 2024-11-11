Новая детская площадка появится в брянском парке по инициативе жителей

Новая детская площадка появится в брянском парке имени Толстого по инициативе жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

В план реконструкции по программе «Инициативное бюджетирование» вошёл парк имени Толстого в Брянске. Там обновят старую детскую площадку, в рядом построят ещё один игровой комплекс.

«Старая площадка существует в парке больше десяти лет. Там приведут в порядок главную горку. «На новой части площадки появится горка, турники для любителей воркаута, пара каруселей для совсем маленьких посетителей парка», — рассказал заместитель директора городского объединения парков культуры и отдыха Артём Цыбатов.

Подрядчик «АртСтрой» в настоящее время устанавливает бордюры, разравнивает слои песка и щебня. Сверху рабочие уложат слой асфальта и резиновое покрытие.

Работы в парке Толстого завершат в декабре.