Новая спортплощадка появится на территории школы №34 Брянска по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

По программе «Инициативное бюджетирование» на территории школы №34 Володарского района Брянска строят новую спортивную площадку. Учебное заведение расположено в частном секторе. Там учатся чуть более 300 детей.

Подрядчик уже заасфальтировал основание площадки и установил футбольные ворота. Рабочие смонтируют баскетбольные щиты, стойки под волейбольные сетки, а уложат специальное травмобезопасное покрытие.

«Мы впервые участвуем в программе «Инициативное бюджетирование». Но жители прилегающего микрорайона выразили желание и в будущем году включиться в эту программу. Взрослые хотят организовать школьникам площадку для занятий воркаутом. Такое решение принято на последнем родительском собрании», — уточнила директор школы Олеся Барыкина.

Завершить строительство площадки планируют в августе.