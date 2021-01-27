Новогодние праздники не привели к всплеску коронавируса на Брянщине

Главный санитарный врач региона считает, что сыграли свою роль введенные властями ограничения.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова на последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом доложила ситуацию с распространением инфекции на Брянщине.

По словам Трапезниковой, новогодние праздники прошли спокойно, а принятые меры ограничения в отношении предприятий, в частности, общепита, дали свой результат. Заболеваемость не выросла, обозначилась тенденция к ее стабилизации и постепенному снижению.

Сейчас в регионе на 100 тыс. населения приходится 110,1 заболевшего против 112 на прошлой неделе, за месяц этот показатель составил 450,9. Средний коэффициент распространения инфекции за неделю равен единице — по сравнению с прошлой неделей вырос на 0,01. Среднесуточный показатель — 15,7 чел. на 100 тыс.

Показатель тестирования методом ПЦР составляет 201,8 на 100 тыс. населения в день.

Среднесуточный темп прироста инфицированных за две недели составил 0,7%, как и на прошлой неделе, на третьей неделе года этот показатель сократился на 1,7% на фоне прошлой недели, неделей ранее снижение составляло 0,1%.

Среди заболевших коронавирусом преобладают пенсионеры и безработные — 40%. Ладее идут рабочие прочих предприятий — 17%, медики — 7% и работники системы образования — 7%.