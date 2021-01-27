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Новогодние праздники не привели к всплеску коронавируса на Брянщине

2021, 27 января 16:42 Общество
Новогодние праздники не привели к всплеску коронавируса на Брянщине
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Главный санитарный врач региона считает, что сыграли свою роль введенные властями ограничения.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова на последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом доложила ситуацию с распространением инфекции на Брянщине.

По словам Трапезниковой, новогодние праздники прошли спокойно, а принятые меры ограничения в отношении предприятий, в частности, общепита, дали свой результат. Заболеваемость не выросла, обозначилась тенденция к ее стабилизации и постепенному снижению.

Сейчас в регионе на 100 тыс. населения приходится 110,1 заболевшего против 112 на прошлой неделе, за месяц этот показатель составил 450,9. Средний коэффициент распространения инфекции за неделю равен единице — по сравнению с прошлой неделей вырос на 0,01. Среднесуточный показатель — 15,7 чел. на 100 тыс.

Показатель тестирования методом ПЦР составляет   201,8 на 100 тыс. населения в день.

Среднесуточный темп прироста инфицированных за две недели составил 0,7%, как и на прошлой неделе, на третьей неделе года этот показатель сократился на 1,7% на фоне прошлой недели, неделей ранее снижение составляло 0,1%.

Среди заболевших коронавирусом преобладают пенсионеры и безработные — 40%. Ладее идут рабочие прочих предприятий — 17%, медики — 7% и работники системы образования — 7%.

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