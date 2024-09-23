Новую дорогу из старого асфальта делают в Выгоничском районе

Новую дорогу из старого асфальта делают на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе идёт ремонт трассы Орменка — Карповка – Маковье. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 4,9 км дороги

Ремонт делают с применением инновационного метода холодной регенерации. Специальные машины сняли старый асфальт, измельчили и смешали со связующими материалами. Полученное однородное, прочное и износостойкое покрытие укладывают на проезжую часть.