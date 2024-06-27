Новую дорогу строят в Погарском районе

Три километра новой дороги строят в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По федеральному проекту «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в Погарском районе стартовало строительство автомобильной дороги «Подъезд к картофелехранилищу для хранения семян картофеля». Подрядная организация АО «Брянскавтодор» сделает новую магистраль, протяженностью три километра.

Специалисты уже обустроили основание из строительного песка и щебня. Также рабочие делают обочины.