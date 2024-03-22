Новую канализационную насосную станцию строят в Брянске

Новую канализационную насосную станцию строят на улице Калинина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Калинина в областном центре идет реконструкция канализационной насосной станции. Сюда попадают стоки из трёх районов Брянска, а затем перекачиваются на очистные сооружения. За полвека оборудование на ней порядком устарело.

За 278 млн рублей подрядная организация «ЖилСоцСтрой» не только отремонтирует старую станцию, но и построит рядом новую. Их общая производительность вырастет до 70 тысяч кубометров в сутки. Новая станция будет включаться без участия человека.

«Существующая КНС станет резервной, но и работать обе станции смогут одновременно, дополняя друг друга», — отметил директор Брянского городского водоканала Валентин Николаев.

Строительство новой канализационной станции должно завершиться в августе, а реконструкция старой — в ноябре.