Новую набережную в Брянске доделают к лету. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска полным ходом идёт строительство набережной по улице Братьев Ткачёвых. Работы проводит подрядная организация «Дорстрой32». На объекте работает 20 человек, два экскаватора, каток и два автокрана.

Строительство на берегу Десны началось летом прошлого года. С того времени специалисты забили более 450 свай в подпорную стенку вдоль реки.

«Нам осталось сделать 160 метров подпорной стены. Она укрепит берег и защитит улицу Братьев Ткачёвых от вод реки, которая в этом месте делает излучину. Рабочие готовятся залить бетоном последние секции. Для строительства набережной привезли более 120 тысяч кубометров песка», — уточнил начальник участка подрядной организации Дмитрий Передило.

Кроме того, специалисты насыпают дорожную часть улицы Братьев Ткачёвых и укладывают тротуарную плитку.

Смотровую площадку с видом на Десну и городской пляж планируют доделать уже грядущим летом. Строительство идёт в рамках инфраструктурного проекта по развитию улично-дорожной сети по улице Флотской.