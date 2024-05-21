Новую парковку заасфальтировали около трёх медучреждений Брянска

Новую парковку заасфальтировали рабочие на цдийе Трудовой около трёх медучреждений Брянска. об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Трудовой. Подрядчик «М-Строй» уже уложил асфальт на проезжей части. Также новое покрытие появилось и на парковке. Она предназначена для посетителей и персонала сразу трёх медицинских учреждений: отделения Брянской областной детской больницы, детской поликлиники №2 и областного врачебно-физкультурного диспансера. На объект завезли материал для изготовления ограждения парковки.

Также на Трудовой подрядчик сделает освещение, широкий плиточный тротуар и установит светофоры. Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».