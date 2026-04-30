2026, 30 апреля 16:03

Памятник Болгарским патриотам отремонтировали сотрудники предприятия в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В преддверии Дня Победы в Брянске благоустраивают памятники, воинские мемориалы и братские могилы. Ремонт проводят в том числе с привлечением спонсоров.

В Бежицком районе сотрудники Брянского управления строительного контроля ООО «Транснефть Надзор» обновили памятник Болгарским патриотам. Предприятие закупило материалы для косметического ремонта. Сотрудники помыли и отреставрировали стелу, на буквах обновили краску, ступеньки отремонтировали и побелили бордюрный камень.