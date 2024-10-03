Новую скульптуру установили в парке Брянска

Новую деревянную скульптуру установили в парке имени Толстого в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Новая скульптура украсила парк имени Алексея Толстого в Брянске. Композицию «Средь шумного бала» на фестивале деревянных скульптур сделал мастер Андрей Вишневский. За полтора месяца в стволе дуба появились фигуры мужчины и женщины, слившиеся в страстном танце.

Скульптуру обработали льняным маслом для защиты от осадков и установили на железобетонное основание, чтобы минимизировать контакт с почвой. «Средь шумного бала» заняла место возле «Доброты».