Новый дворец зимних видов спорта в Брянске готов на 75%

Новый дворец зимних видов спорта в Фокинском районе Брянска готов на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Фокинском районе Брянска продолжается строительство дворца зимних видов спорта. Само здание уже готово. Также смонтирована и прошла испытания котельная.

В настоящее время подрядчик обустраивает систему электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также рабочие занимаются чистовой отделкой и облицовкой стен и полов плиткой. На территории идёт благоустройство и укладка тротуарной плитки.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, депутат Государственной Думы ФС РФ от Брянской области, председатель комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот проконтролировали ход строительств.

«Готовность — 75%, все работы идут по графику», – отметил губернатор.