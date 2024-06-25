Новый экскаватор купили для водоканала Брянска

Новый экскаватор купили для нужд водоканала Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый экскаватор поступил в Брянский городской водоканал. Он стал шестым на балансе учреждения.

«Колёсные экскаваторы позволяют нам быстрее выполнять задачи: выезжать на прорывы, ликвидировать аварии и прокладывать новые трубопроводы. Качество машины очень хорошее, с её изготовителем мы давно знакомы, это «Брянский Арсенал». Так что с обслуживанием техники проблем нет», — подчеркнул руководитель Брянского горводоканала Валентин Николаев.

В настоящее время сотрудники учреждения строят водоводы в Чайковичах и реконструируют канализацию по улице Калинина.