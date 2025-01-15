Новый водопровод строят в районе станции «Брянск — Льговский»

Новый водопровод в районе станции «Брянск — Льговский» обеспечит 45 тысяч жителей водой. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска продолжается строительство нового подземного водопровода. Его делают в районе станции «Брянск — Льговский». Новая система сменит старый воздушный водопровод. Он эксплуатируется уже более 30 лет.

После завершения работ чистую питьевую воду получат почти 45 тысяч жителей Фокинского района.