Обновленный сквер имени Пушкина в Брянске готов принимать посетителей

В сквер имени Пушкина в Брянске закончился ремонт и он готов принимать посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В сквере имени Александра Пушкина в Володарском районе Брянска завершилось благоустройство. Строители уложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установили светодиодные фонари, покрыли гранитным отсевом зоны отдыха и высадили газон. Также рабочие смонтировали новое ограждение, поставили скамейки и урны. Благоустройство обошлось в 20 миллионов рублей.
Комиссия проверила качество работ и устранение ранее выявленных недочетов.
«Подрядчик привез в сквер грунт для газонов. Рабочие заменили деревянные элементы на лавочках. У бордюров подсыпали щебень. Сквер готов к приёму горожан», — отметил председатель комитета по ЖКХ Брянского городской администрации Владимир Тюканько.
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