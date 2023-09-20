Обновленный сквер имени Пушкина в Брянске готов принимать посетителей

В сквер имени Пушкина в Брянске закончился ремонт и он готов принимать посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сквере имени Александра Пушкина в Володарском районе Брянска завершилось благоустройство. Строители уложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установили светодиодные фонари, покрыли гранитным отсевом зоны отдыха и высадили газон. Также рабочие смонтировали новое ограждение, поставили скамейки и урны. Благоустройство обошлось в 20 миллионов рублей.

Комиссия проверила качество работ и устранение ранее выявленных недочетов.

«Подрядчик привез в сквер грунт для газонов. Рабочие заменили деревянные элементы на лавочках. У бордюров подсыпали щебень. Сквер готов к приёму горожан», — отметил председатель комитета по ЖКХ Брянского городской администрации Владимир Тюканько.