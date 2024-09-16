Общегородской субботник прошёл в Брянске в преддверии Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В преддверии Дня города в Брянске прошёл субботник. Участие в нём приняли специалисты администраций, сотрудники правоохранительных и надзорных ведомств, работники предприятий, управляющих компаний и ТОСов. Они убирали мусор и сухие листья, косили траву. Также в порядок привели мемориалы. Уборку провели на территориях у памятника воинам-водителям, у памятников «Танкистам» и «Погибшему экипажу лётчиков», мемориала «Воинам-освободителям» в посёлке Белые Берега.

В преображении города участвовали 4200 неравнодушных горожан.Вместе с ними трудились специалисты дорожного управления. Они убирали и мыли дороги, заделывали ямы, красили остановки, косили траву, чистили ливнёвки. А специалисты «зелёного хозяйства» сажали цветы, пропалывали клумбы, поливали и стригли кусты.