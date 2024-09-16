Общегородской субботник прошёл в Брянске в преддверии Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В преддверии Дня города в Брянске прошёл субботник. Участие в нём приняли специалисты администраций, сотрудники правоохранительных и надзорных ведомств, работники предприятий, управляющих компаний и ТОСов. Они убирали мусор и сухие листья, косили траву. Также в порядок привели мемориалы. Уборку провели на территориях у памятника воинам-водителям, у памятников «Танкистам» и «Погибшему экипажу лётчиков», мемориала «Воинам-освободителям» в посёлке Белые Берега.
В преображении города участвовали 4200 неравнодушных горожан.Вместе с ними трудились специалисты дорожного управления. Они убирали и мыли дороги, заделывали ямы, красили остановки, косили траву, чистили ливнёвки. А специалисты «зелёного хозяйства» сажали цветы, пропалывали клумбы, поливали и стригли кусты.
11.09.2024 12:14
«Славутич» в выигрыше
Долгожданное событие для любителей спорта: в Смоленске встречают большой хоккей. Смоленская хоккейная команда «Славутич» принимает участие в экстралиге открытого чемпионата Белоруссии. Первая игра смолян прошла 8 сентября на своём льду во Дворце спорта «Юбилейный». Наши ребята сыграли с ХК «Авиатор» из Барановичей. Соперники были сильными и опытными. Но и у смолян было многое для победы
11.09.2024 12:13
Родные стены
В регионе продолжают развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые точки притяжения для гостей и смолян. Ближайшими планами в этой сфере поделился губернатор Василий Анохин, подчеркнув, что «развитие туристической инфраструктуры – это инвестиция в будущее». Фото на память «На улицах Гагарина поставим указатели-ориентиры и карты. Также обустроим в сквере Ветеранов качели, скамейки и вазоны. Организуем площадки
11.09.2024 12:10
Пойти учиться
Как в регионе создают условия для подготовки молодых специалистов. Начался новый учебный год. И сотни смолян – вчерашних выпускников решили получать дальнейшее образование на территории региона, сделав свой выбор в пользу местных вузов и учреждений СПО. На Смоленщине создают условия, чтобы и после получения диплома ребята оставались на малой родине – здесь же строили карьеру,