Общественный совет при брянском Росреестре возьмет курс на «цифру» и Москву

2026, 14 мая 11:02

Заседание провёл Артём Сухоломкин

На заседании в Брянске общественники обсудили два главных направления: синхронизацию работы с советом всего ведомства и внедрение новых электронных сервисов. Встреча прошла под председательством Артёма Сухоломкина и носила рабочий характер.

Основная тема — сложности пользователей при получении услуг онлайн. Участники заседания предложили конкретные способы доработки интерфейсов. Цель — перевести в «цифру» даже те процессы, которые сейчас всё ещё требуют личного присутствия при повторных визитах.

Так же на мероприятии вручили благодарность председателю совета. Артём Сухоломкин получил награду Росреестра. В ведомстве высоко оценили его работу: за время руководства Сухоломкина общественный мониторинг стал более профессиональным и глубоким.

Руководитель Управления Андрей Новиков отметил важность взаимодействия с общественниками. В ведомстве этому уделяют особое внимание.

