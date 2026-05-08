Иномарка и мотоцикл столкнулись в Брянске вечером накануне

2026, 08 мая 10:54

Иномарка и мотоцикл столкнулись в Брянске вечером накануне. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Вечером 7 мая в районе дома №1 по проспекту Московскому в городе Брянска произошла авария. 31-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Duster при повороте налево не пропустил мотоцикл Kawasaki. 37-летний водитель ехал прямо. При столкновении байкер сломал предплечье. Мужчина был экипировке и мотошлеме.

На водителя автомобиля инспекторы составили административный материал. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.