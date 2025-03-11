Одиннадцать коллективов Брянска носят почётное звание «Образцовый». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили работу детских школ искусств и творческих коллективов. О ситуации в этом направлении рассказала исполняющая обязанности начальника городского управления культуры Людмила Кучерова.

В Брянске работают восемь детских школ искусств. В прошлом году там обучались почти 6 000 юных художников, музыкантов, певцов и танцоров. Они приняли участие в более чем 700 различных фестивалях, концертах, выставках, в том числе и в формате «онлайн».

«Ежегодно около 50 выпускников брянских школ искусств решают связать свою жизнь с творчеством, поступают в профильные учебные заведения», — уточнила Людмила Кучерова.

В школах искусств работают 76 творческих коллективов. В них входит 1600 юных талантов. Одиннадцать коллективов носят звание «Образцовый».

В 2024 году для ДШИ №1 имени Татьяны Николаевой на 1,6 млн. рублей купили музыкальные инструменты, световое оборудование, хореографические станки и фототехнику. А у ДШИ №3 имени Георгия Свиридова появились новые гитары, стулья, микрофоны и прожекторы. А ДШИ №10 пополнили мольберты, рамки для оформления выставок, компьютеры.