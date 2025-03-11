Одиннадцать коллективов Брянска носят почётное звание «Образцовый». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На совещании в Брянской городской администрации обсудили работу детских школ искусств и творческих коллективов. О ситуации в этом направлении рассказала исполняющая обязанности начальника городского управления культуры Людмила Кучерова.
В Брянске работают восемь детских школ искусств. В прошлом году там обучались почти 6 000 юных художников, музыкантов, певцов и танцоров. Они приняли участие в более чем 700 различных фестивалях, концертах, выставках, в том числе и в формате «онлайн».
«Ежегодно около 50 выпускников брянских школ искусств решают связать свою жизнь с творчеством, поступают в профильные учебные заведения», — уточнила Людмила Кучерова.
В школах искусств работают 76 творческих коллективов. В них входит 1600 юных талантов. Одиннадцать коллективов носят звание «Образцовый».
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