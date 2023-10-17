Одно жилое здание не получает отопление в Брянске

Единственное жилое здание пока не получает отопление в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске работают 339 из 340 котельных. Последней остается принадлежащая «Инст-Солюшин». Организация построила новую блочно-модульную котельную и готовит её к запуску. Тепло от неё получат промышленная база и общежитие по улице О. Кошевого, 23.

В Брянске, из 2 557 жилых зданий тепло получают 2 556. Также тепло есть во всех социальных объектах и учреждениях культуры.