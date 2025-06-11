Около цирка в Брянске рабочие уложили 250 квадратных метров плитки. Об этом сообщили в городской администрации.

На площади Октябрьской революции в Брянске продолжается ремонт. Подрядчик «СтройСервисТрейд» укладывает плитку. С прошлой пятницы рабочие замостили 250 квадратных метров площади около цирка.

Для ремонта рабочие используют старую плитку. Она будет очищена и уложена на подготовленное основание. При ее нехватке, строители добавят новую.

Например, по внешним тротуарам площади Октябрьской революции раскрошившуюся цементную плитку заменили гранитной. Её же укладывают на участке перед главным фасадом цирка. Параллельно строители обрамляют парапеты вдоль площади цельным гранитным бордюром.

В центре площади установят скульптуру мальчика и девочки, которые наблюдают за жонглирующим цирковым слоном. Также около цирка появится новое освещение, лавочки и урны.

Капитальный ремонт проходит по программе «Формирование комфортной городской среды».