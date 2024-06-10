Около трех тысяч цветов высадили в Брянске

Около трех тысяч цветов высадили в парках Брянска за месяц. Об этом рассказали в городской администрации.

На клумбы парков в областном центре за месяц высадили уже почти три тысячи цветов. Больше всего бархатцев, цинерарий, сальвий и петуний украсили парк имени А.К. Толстого.

Рассаду выращивали в теплице. Ухаживать за цветами будут работники парков.