Оксана Юдина возглавила следственное управление брянского УМВД

В органах внутренних дел она служит с 2007 года.

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации Оксана Юдина назначена на должность заместителя начальника УМВД России по Брянской области – начальника следственного управления.

На совещании в региональном УМВД Юдину представил начальник ведомства генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он рассказал, что Оксана Юдина прошла путь от следователя до начальника следственного управления, успешно справлялась с обязанностями в должности начальника отдела дознания УМВД и почти год временно исполняла обязанности в должности начальника следственного управления.

Толкунов также сообщил, что благодаря профессиональным качествам Юдиной удалось добиться высоких показателей оперативно-служебной деятельности.

Новый начальник следственного управления, в свою очередь, пообещала приложить все усилия для дальнейшего повышения эффективности служебной деятельности подразделения.

Оксана Юдина родилась 7 декабря 1977 года в деревне Немерь Дубровского района. В 2006 году окончила Университет Российской академии образования. В органах внутренних дел – с 2007 года.

В следственных подразделениях служила в должности следователя, старшего следователя, начальника отделения.

С мая 2020 года по настоящее время занимала должности начальника отдела дознания УМВД России по Брянской области, врио начальника СУ УМВД России по Брянской области.

Награждена медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, нагрудным знаком «Лучший следователь», «За отличную службу в МВД» I степени и почетной грамотой МВД России.