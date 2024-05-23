Основной период ЕГЭ стартовал в Брянской области

Основной период итоговой аттестации выпускников стартовал в Брянской области с трёх экзаменов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

23 мая в Брянской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. ЕГЭ будут сдавать 5260 человек. На Брянщине организовали 49 экзаменационных пунктов. Там работают 2646 организаторов. За проведением следят 663 общественных наблюдателя.

В первый день более 1100 выпускников написали экзамены по химии, литературе и географии в 32 пунктах. Самый массовый экзамен – по русскому языку – состоится 28 мая.