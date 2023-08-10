Особый противопожарный режим установлен в брянских лесах

Губернатор ввел особый противопожарный режим в брянских лесах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление «О введении особого противопожарного режима в лесах». В ближайшее время запрещено
— разводить костры и разжигать мангалы, в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
— выжигание хворост и сухую траву;
— проводить работы, связанные с применением открытого огня.
Кроме того, нельзя проводить культурно-массовые и спортивные мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области.
Постановление вступило в силу с 7 августа.
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