Освещение монтируют на улице Куйбышева в Брянске

Освещение монтируют на улице Куйбышева в областном центре по нацпроекту. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

На улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска капитально ремонтируют дорогу. Подрядчик ООО «Дорстрой 32» укладывает асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Ульянова до улицы 3-го Интернационала. А субподрядная организация ООО «ТП Брянск» занимается монтажом линии наружного освещения.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».