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От коронавируса за сутки умерли 12 брянцев

2021, 22 ноября 11:30 Общество
От коронавируса за сутки умерли 12 брянцев
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6038 жителей региона первично вакцинировались.

За минувшие сутки в Брянской области провели 4799 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 403 человек.

359 пациентов выздоровели. 12 жителей Брянской области скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 2154 брянца и 116 иногородних пациентов.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки первично вакцинировались 6038 жителей области, с учетом ревакцинации – 9361. Всего по состоянию на 22 ноября первично привиты 468 447 брянцев, с учетом ревакцинации – 521 385.

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