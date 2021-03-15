Открыта продажа авиабилетов Брянск – Краснодар

Стоимость билетов начинается от 1680 рублей.

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов из Брянска в Краснодар и обратно на лето-2021. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Цена на билеты стартует от 1680 рублей и заканчивается на отметке 14 180 рублей в рамках «свободного» тарифа.

Вскоре, сообщает группа «Международный аэропорт «Брянск», начнется продажа билетов в Сочи.