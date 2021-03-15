Открыта продажа авиабилетов Брянск – Краснодар
Стоимость билетов начинается от 1680 рублей.
Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов из Брянска в Краснодар и обратно на лето-2021. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Цена на билеты стартует от 1680 рублей и заканчивается на отметке 14 180 рублей в рамках «свободного» тарифа.
Вскоре, сообщает группа «Международный аэропорт «Брянск», начнется продажа билетов в Сочи.
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