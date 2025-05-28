Отопительный сезон в Брянске прошёл без серьёзных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации подвели итоги минувшего отопительного сезона.

Так, в начале октября прошлого года 350 котельных запустили за 5 дней. Через месяц город получил паспорт готовности к отопительному сезону от управления Ростехнадзора.

За осенне-зимний период серьёзных сбоев не было. В это время специалисты заменили 300 метров трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на 19 участках города. Технологических нарушений было почти в два раза меньше, чем в прошлый сезон.

Подготовка к следующему отопительному сезону стартует уже 1 июня. В этом году по программе «Модернизация коммунальной структуры» капитально отремонтируют участки тепловых сетей по проезду Ново-Дзержинскому и улице Мало-Озёрной.