Овощные базары открыли в Брянске
Овощные базары на месяц раньше открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Традиционные овощные базары в областном центре открыли 1 мая. Ежедневно работает 26 площадок, где продают овощи и фрукты, выращенные на приусадебных участках или в подсобных хозяйствах.
Адреса овощных базаров:
Советский район:
— ул. Евдокимова, около дома №3,
— пр-т Станке Димитрова, около дома №57,
— пр-т Станке Димитрова, около дома №67,
— пр-т Станке Димитрова, около дома №67,
— пр-т Станке Димитрова, около дома №86,
— ул. Горбатова, около дома №41,
— ул. Авиационная, около дома №5,
— ул. Авиационная, около дома №26А,
— ул. Ромашина, около дома №34.
Бежицкий район:
— ул. Литейная, около дома №68,
— ул. Литейная, около дома №50,
— ул. Камозина, около дома №46,
— ул. Ульянова, около дома №127,
— ул. Почтовая, около дома №120,
— ул. Федюнинского, около дома №1,
— ул. Дружбы, около дома №1,
— пересечение ул. Почтовой и ул. К. Либкнехта,
— ул. Вокзальная, напротив дома №150,
— ул. Народная, около дома №18,
— ул. XXII съезда КПСС, около дома №33,
— мкр-н Московский, около дома №44.
Володарский район:
— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»,
— ул. Комарова, около дома №61.
Фокинский район:
— пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской,
— пр-т Московский, напротив дома №126,
— пр-т Богдана Хмельницкого, около дома №90,
— п. Белые Берега, ул. Ленина, напротив дома №1.
Площадки работают с 9 до 19 часов.
Кстати, в 2019 году места торговли открывались 1 августа, в 2020 году с 1 июля, в 2022 году уже с 1 июня. В этом году базары заработали ещё на месяц раньше. Также увеличилось и количество торговых площадей — с 16-ти в 2018 году до 26-х — в текущем.