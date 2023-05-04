Овощные базары открыли в Брянске

Овощные базары на месяц раньше открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Традиционные овощные базары в областном центре открыли 1 мая. Ежедневно работает 26 площадок, где продают овощи и фрукты, выращенные на приусадебных участках или в подсобных хозяйствах.

Адреса овощных базаров:

Советский район:

— ул. Евдокимова, около дома №3,

— пр-т Станке Димитрова, около дома №57,

— пр-т Станке Димитрова, около дома №67,

— пр-т Станке Димитрова, около дома №67,

— пр-т Станке Димитрова, около дома №86,

— ул. Горбатова, около дома №41,

— ул. Авиационная, около дома №5,

— ул. Авиационная, около дома №26А,

— ул. Ромашина, около дома №34.

Бежицкий район:

— ул. Литейная, около дома №68,

— ул. Литейная, около дома №50,

— ул. Камозина, около дома №46,

— ул. Ульянова, около дома №127,

— ул. Почтовая, около дома №120,

— ул. Федюнинского, около дома №1,

— ул. Дружбы, около дома №1,

— пересечение ул. Почтовой и ул. К. Либкнехта,

— ул. Вокзальная, напротив дома №150,

— ул. Народная, около дома №18,

— ул. XXII съезда КПСС, около дома №33,

— мкр-н Московский, около дома №44.

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»,

— ул. Комарова, около дома №61.

Фокинский район:

— пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской,

— пр-т Московский, напротив дома №126,

— пр-т Богдана Хмельницкого, около дома №90,

— п. Белые Берега, ул. Ленина, напротив дома №1.

Площадки работают с 9 до 19 часов.

Кстати, в 2019 году места торговли открывались 1 августа, в 2020 году с 1 июля, в 2022 году уже с 1 июня. В этом году базары заработали ещё на месяц раньше. Также увеличилось и количество торговых площадей — с 16-ти в 2018 году до 26-х — в текущем.